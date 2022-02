Il maldestro tentativo di attracco del giornalista del Tg1 alla nave di Sanremo | VIDEO

“Finché la barca va, lasciala andare”. Ma se non ha il permesso, non può attraccare. E così, nel bel mezzo della diretta dell’edizione del TG1 andata in onda oggi alle 13.30, è stato trasmesso un collegamento in diretta con l’inviato a Sanremo Leonardo Metalli. Il giornalista era a bordo di una barca e si stava accingendo a raggiungere la nave da crociera messa a disposizione – attraverso un accordo commerciale con la televisione pubblica – da Costa Crociere. Ma qualcosa è andato storto.

possiamo attraccare qua pic.twitter.com/RmVkiVYRHK — giornalisti out of context (@giornalistiooc) February 2, 2022

Leonardo Metalli, il giornalista del TG1 prova ad attraccare vicino alla nave Sanremo

Il collegamento, nella sua forma integrale, è disponibile anche sul sito ufficiale della Rai (attorno al minuto 27 del telegiornale delle 13.30 di oggi, martedì 2 febbraio). Ma la totalità del “girato” serve solamente per ricostruire il tentativo fatto dal giornalista inviato a Sanremo: Leonardo Metalli, che tentava di rimanere in piedi nonostante le onde, voleva provare ad avvicinarsi a quella nave per capire cosa stava accadendo a bordo. Ovviamente, notizia dei giorni scorsi, su quella nave da crociera ci sono Orietta Berti e Fabio Rovazzi che effettuano dei collegamento – con “vista su Sanremo” – durante le serate del Festival e scenderanno sulla terra ferma per l’ultima serata della kermesse musicale.

Con loro, a bordo ci sono anche diversi operatori della Rai, l’equipaggio, lo staff sanitario e i conduttori del programma radiofonico “Tre per due. Avvistando Sanremo!” in onda su RaiRadio2. Insomma, tutto in casa Rai. Ma il colpo di scena – sottolineato anche da quel repentino ritorno in studio con la conduttrice del telegiornale, Maria Soave, quasi allibita da quel maldestro tentativo di avvicinarsi e attraccare senza avere ricevuto – così si evince dal video trasmesso in diretta – l’autorizzazione. Il tutto in onda sul principale telegiornale dell’emittente pubblica.

(foto e video: da Tg1, Rai)