Aggressione a un operatore della troupe di Striscia la Notizia. È accaduto ieri a Puglianello, in provincia di Benevento, dove l’inviato Moreno Morelli si era recato per realizzare un servizio su Roberto Riccio, originario di Amorosi, finito più volte nel mirino del tg satirico per “la gestione controversa” di fondi raccolti e destinati all’Africa dalla ArtsxWorld, una onlus creata nel 2005.

L’operatore di Striscia la Notizia aggredito a Puglianello

Quando la troupe è arrivata in paese, dove era in corso una manifestazione, è stata subito aggredita. Dapprima solo verbalmente, successivamente si è passati alle maniere forti. A uno degli operatori di Morelli è stato scagliato un calcio talmente forte da richiedere l’intervento del 118. I sanitari hanno trasportato l’uomo all’ospedale Rummo di Benevento dove è stato controllato e ha ricevuto cure. Intanto, secondo quanto scrive l’Adnkronos, gli agenti del commissariato di polizia di Telese Terme, che sono intervenuti sul posto, hanno già preso a verbale alcune dichiarazioni e, nelle prossime ore, valuteranno se ci saranno reati da contestare.

La storia comincia nel 2016 attraverso una lunga serie di servizi che Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5, aveva mandato in onda, dove si puntava il dito contro i presunti comportamenti scorretti di Riccio nell’utilizzo delle somme di denaro. Lo ‘scontro’ era andato avanti per un bel po’, nel febbraio di tre anni fa Moreno Morello, inviato della trasmissione, si era presentato in Procura a caccia di informazioni sul procedimento, e per chiedere il rilascio del certificato che attesta le iscrizioni, nei registri in dotazione all’ufficio inquirente, dei fascicoli ancora in fase di indagini preliminari. Nel giugno scorso l’indagine è stata archiviata.

