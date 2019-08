Open Arms: 121 persone abbandonate anche da Malta e prossime vittime del decreto sicurezza

Le autorità maltesi hanno rifiutato lo sbarco ai 121 migranti a bordo della nave della Ong Proactiva Open Arms. Lo riferiscono fonti maltesi, citando un portavoce dell’organizzazione, secondo cui la nave è ora in attesa di istruzioni dal momento che sia Malta che Italia hanno respinto la richiesta di approdo. Open Arms ha fatto sapere di aver salvato in mare 53 adulti e due bambini da una piccola imbarcazione giovedì; altre 69 persone sono state recuperate alcune ore dopo, mentre sabato sono state prese a bordo due donne in avanzato stato di gravidanza. Tra i migranti, ci sono 32 minorenni, 27 dei quali viaggiano da soli, e due gemelli di 9 mesi.

Open Arms: 121 persone abbandonate anche da Malta

La Commissione europea per il momento non ha ricevuto richieste di coordinare lo sbarco e la ripartizione dei 121 migranti salvati dalla nave Open Arms. Così un portavoce dell’Esecutivo comunitario. La Open Arms intanto lancia l’hashtag #megliomultatichecomplici. “Il decreto sicurezza bis è legge. Difficile trovare le parole per spiegare alle persone a bordo che averle salvate ha un prezzo. Un milione di euro”, scrive la ong in un tweet riferendosi ai 121 naufraghi soccorsi.

La Open Arms era partita alla volta di Malta dopo che era stato rifiutato l’approdo a Lampedusa, primo porto sicuro di quella zona.

Tra le 121 persone a bordo ci sono 32 minori, 27 dei quali viaggiano soli.

Voi lo sapete cosa significa trovarsi in mezzo al mare, da soli, lontani dalla propria famiglia?

Hanno diritto a essere protetti, hanno diritto a sbarcare in un porto sicuro.#meglioinquisitichecomplici pic.twitter.com/U4YJRLbySP — Open Arms IT (@openarms_it) August 5, 2019

Foto copertina da: Open Arms su Twitter