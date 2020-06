L’omicidio di Mario Cerciello Rega e lo spacciatore che era un confidente dei carabinieri

Vi ricordate dell’omicidio di Mario Cerciello Rega? La mattina del 26 luglio 2019 il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega venne trafitto con 11 coltellate dopo essere stato aggredito da due studenti americani, Lee Finnegan Elder e Gabriel Natale-Hjorth, in vacanza a Roma. I due vennero arrestati in albergo poche ore dopo. Secondo le ricostruzioni Elder accoltellò Cerciello, Hjorth lo aiutò a nascondere l’arma. Fin dall’inizio però la storia ebbe contorni poco chiari. Dalla curiosa accusa nei confronti di “cittadini africani” che trapelò nelle ore successive alla morte di Cerciello fino al mistero dei due carabinieri che erano andati all’appuntamento senza armi fino alle smentite del comando di Roma su questioni rivelatesi poi vere.

Oggi un nuovo tassello si aggiunge alla vera storia di quell’omicidio mentre i riflettori si sono spenti sulla vicenda. Subito dopo la morte di Mario Cerciello Rega il comandante generale dei Carabinieri Giovanni Nistri invitò pubblicamente a non infliggere alla memoria di quel carabiniere una «dodicesima coltellata» con «inutili polemiche». In realtà non si contano più ormai le bugie dei carabinieri sul video di Gabriel Christian Natale Hjorth e sulla vera dinamica dell’accaduto. Oggi Fiorenza Sarzanini, una delle pochissime giornaliste che hanno seguito fino in fondo la vicenda, ce ne racconta un’altra. Quella che riguarda Italo Pompei, lo spacciatore che negò da subito di essere un confidente dei carabinieri. Ebbene, un verbale oggi dice l’esatto contrario:

«Il verbale —spiega D’Aloia— è stato trasmesso ai pubblici ministeri». In realtà non risulta tra gli atti. E per questo viene presentata un’istanza — alla quale si associano i legali di Natale Hjorth Francesco Petrelli e Fabio Alonzi. Ieri mattina il documento viene consegnato alle difese. «Facevamo arresti» Pacella racconta: «Conosco Pompei da quando sono arrivato alla stazione Trastevere. Ritengo di averlo conosciuto durante l’espletamento del servizio di “carabiniere di quartiere”.

Con Pompei ho instaurato una sorta di collaborazione che ha permesso al mio comando di effettuare alcuni arresti e denunce per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Ho sempre incontrato Pompei per lo più da solo. I nostri incontri li abbiamo tenuti sempre riservati per evitare che qualche pregiudicato ci notasse insieme. Per darmi notizie mi contattava telefonicamente, per lo più tramite sms. Mi scriveva di incontrarci in luoghi poco frequentati che potevano garantire la riservatezza delle nostre conversazioni».

Pacella spiega poi che anche il giorno dell’omicidio di Cerciello ci furono contatti. E chiarisce che l’operazione per effettuare un arresto avvenne in piazza Mastai, cioè il luogo dove i due americani erano andati per comprare droga e dove gli erano state invece consegnate aspirine. Era stato il mediatore Sergio Brugiatelli a portarli da Pompei e loro gli avevano rubato il borsello dopo aver scoperto di essere stati truffati.