Omicidio Civitanova, per il commissario leghista “Salvini è l’unico a garantire la sicurezza”

“È vergognoso che nel pieno centro di una città turistica e molto frequentata come Civitanova Marche si assista a episodi del genere. Matteo Salvini è stato l’unico Ministro dell’Interno a garantire la sicurezza del Paese azzerando gli sbarchi e investendo ingenti risorse per aumentare l’organico delle Forze dell’Ordine”. Così il commissario della Lega Marche Riccardo Augusto Marchetti, a proposito dell’omicidio di Alika Ogorchukwu, l’ambulante nigeriano 39enne ucciso con la sua stessa stampella da un operaio di 32 anni, l’italiano Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo.

Marchetti sull’omicidio di Alika Ogorchukwu: “Salvini unico a garantire sicurezza”

Il commissario leghista ha poi aggiunto: “Mentre la sinistra e la stampa asservita al PD si affannano a combattere un nemico inesistente come il fascismo, la Lega vuole lavorare con serietà e concretezza per garantire sicurezza agli italiani. Non appena torneremo al governo, stavolta insieme al Centrodestra unito, metteremo subito in campo misure in grado di tutelare i cittadini e la loro incolumità. La sicurezza è da sempre una delle nostre priorità – conclude Marchetti – non permetteremo che gli italiani continuino a vivere nella paura”. Alika, che l’anno passato era stato investito mentre era sulla bici, zoppicava e si aiutava con una stampella. Vendeva fazzoletti e chiedeva un euro ai passanti e a chi entrava nei negozi. Una persona che era ben integrata nel tessuto cittadino, tranquilla, che non creava problemi. “Quell’uomo chiedeva soldi con insistenza. Si è avvicinato a me con grande invadenza e il mio compagno ha perso le staffe”, ha detto la compagna di Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, escludendo dunque l’ipotesi di presunte molestie sessuali. L’omicida avrebbe prima picchiato Alika con una stampella, per poi finirlo a mani nude. L’episodio ha suscitato rabbia e sdegno, anche da parte dei politici italiani, alcuni dei quali hanno deciso di strumentalizzare quanto successo in vista della imminente campagna elettorale. Sentito da Domani, Marchetti ha poi fatto marcia indietro, dichiarando di avere commentato un’altra notizia, quella data erroneamente nei primi momenti dal Resto del Carlino, che aveva messo all’origine dell’omicidio una rissa tra stranieri: “All’inizio sembrava la solita lite tra stranieri. Chiaramente esprimo totale condanna per il gesto, lungi da me fare differenze. Non ci sono morti di serie A e di serie B”.