Omar Daffe: il portiere dell’Agazzanese squalificato per aver abbandonato il campo dopo i buuu razzisti

Si è preso una giornata di squalifica a Omar Daffe, mentre la sua Agazzanese ha avuto la sconfitta a tavolino oltre a un punto di penalizzazione e la ‘messa in prova’ per lo stadio Fratelli Campari della Bagnolese per aver abbandonato il campo in seguito ai buuu razzisti nei suoi confronti.

Omar Daffe: il portiere dell’Agazzanese squalificato per aver abbandonato il campo dopo i buuu

Sono le decisioni del giudice sportivo Carlo Frongillo in merito al caso di domenica scorsa che ha coinvolto il 37enne portiere senegalese che domenica ha abbandonato il campo dopo gli insulti razzisti ricevuti dagli spalti dell’impianto di Bagnolo in Piano, nel Reggiano, dove si stava giocando il match – poi sospeso dall’arbitro al 29′ del primo tempo in seguito ai fatti accaduti – valido per il campionato di Eccellenza fra Bagnolese e Agazzanese, quest’ultima squadra piacentina in cui milita l’estremo difensore che poi è stato espulso per essere rientrato negli spogliatoi. Per la Bagnolese è stata stabilita la disputa di una partita a porte chiuse, ma la sanzione “è stata sospesa perché si sottopone nel contempo la società ad un periodo di prova della durata di un anno”. Una sorta di ‘diffida’ che in caso di recidiva farebbe scattare la squalifica del campo.

intanto è stato identificato dai carabinieri di Bagnolo in Piano il responsabile degli insulti razzisti arrivati domenica dagli spalti durante la partita di calcio del campionato di Eccellenza. Si tratta di un 45enne residente nel Modenese. Il match era stato sospeso dall’arbitro dopo che al 27′ del primo tempo il portiere del club ospite, il 37enne senegalese Omar Daffe aveva deciso di abbandonare il campo per gli insulti a sfondo razziale ricevuti dagli spalti. Le offese sarebbero arrivate da un’unica persona. Ora, sul piano penale, bisognerà vedere se il portiere presenterà denuncia. In ogni caso sono state attivate le procedure per il Daspo.

Leggi anche: Chi dobbiamo ringraziare per tutti i soldi pubblici buttati in Alitalia