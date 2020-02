Oliviero Toscani sul ponte che crolla chiede scusa ma…

Ieri pomeriggio, travolto dalle polemiche dopo le frasi infami sul ponte che crolla, Oliviero Toscani ha pubblicato su Twitter un messaggio in cui sosteneva che le sue frasi fossero state decontestualizzate:

Il che è semplicemente falso perché quello che ha detto Toscani non è estrapolato da nessun contesto: questo è il video di quello che ha detto a Un giorno da pecora su RadioRai 1.

Oggi su Repubblica il fotografo invece si scusa ma continua a parlare a vanvera di foto estrapolate dal contesto e sostiene che voleva dire tutt’altro rispetto a quello che ha detto:

«Mi scuso. Di più: ho vergogna anche di scusarmi. Sono distrutto umanamente e profondamente addolorato».

Sì, ma sul Morandi sono morte 43 persone e lei ha detto quelle parole in radio ai microfoni della trasmissione “Un giorno da pecora”. Ci spiega?

«Ho detto quelle parole infelici, ma la mia frase è stata estrapolata dal contesto. Volevo solo dire che Fabrica è un centro culturale che non ha nulla a che fare con Autostrade. E che non stavamo discutendo di quello, del ponte Morandi che è cascato. Il ponte non c’entra nulla con le nostre attività, noi ci confrontavamo sulle forme di comunicazione moderna. E insomma tutto il casino che è stato montato ad arte su quell’incontro con le Sardine, Benetton, il ponte… ecco quello non ci interessa».