“Continueremo a coprire la guerra in Ucraina, compresi i crimini di guerra russi come i bombardamenti indiscriminati di aree residenziali dove vengono uccisi civili e giornalisti”. Questo il messaggio di colleghi di Oksana Baulina dopo aver dato la notizia della morte della loro giovane collega. La donna ha perso la vita a Kyiv, mentre stava girando uno dei tanti reportage di guerra dalla capitale dell’Ucraina. Lei era russa, colpita dai bombardamenti russi mentre faceva il suo lavoro.

Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киевеhttps://t.co/y8A0dDyTyd — The Insider (@the_ins_ru) March 23, 2022

Oksana Baulina, la giornalista russa morta sotto i bombardamenti di Kyiv

La donna, come spiegato dalla redazione di “The Insider” – il sito di informazione indipendente che ha sede proprio in Russia – si trovava nel distretto di distretto di Podolsk, nella capitale Kyiv, per raccontare attraverso le immagini e le testimonianze dei superstiti gli effetti dell’offensiva militare (a suon di missili) dell’esercito russo. E proprio in uno dei tanti bombardamenti che hanno colpito la città, la giovane ha perso la vita. Bombe che hanno provocato la morte anche di un altro civile e che hanno ferito anche altre due persone che la stavano accompagnando.

Prima di Kyiv, Oksana Baulina aveva già immortalato le scene di guerra nella città di Leopoli e trasmesse sempre a quel sito di informazione indipendente per cui lavorava. Testimoniava la crudeltà della guerra e le storie di quei civili vittime innocenti di un massacro a suon di bombe. Perché lei aveva sempre lottato in prima fila. Fin da quando lavorava per l’Anti-Corruption Foundation di Alexey Navalny, il maggior oppositore politico di Vladimir Putin ora in carcere. Questo suo lavoro l’aveva costretta ad abbandonare la Russia, proprio per quel clima di tensione e censura nei confronti di chi si oppone al capo del Cremlino e alle sue decisioni politiche e sociali. Ed è morta sotto le bombe. Le stesse comandate da Vladimir Putin.