L’andamento nelle ultime 24 ore dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento

Il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia: i dati della Protezione Civile per il 17 gennaio

I nuovi positivi regione per regione: in Alto Adige 308 nuovi casi positivi e due decessi. I ricoverati sono 202 e 26 i pazienti in terapia intensiva. In Veneto nelle ultime 24 si registrano 1.369 nuovi positivi e 46 decessi. I pazienti ricoverati sono 2715 in diminuzione di 18, mentre quelli in terapia intensiva sono 354, meno 3 rispetto a ieri. Nelle Marche i nuovi contagi sono 511. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 440 (93 in provincia di Macerata, 117 in provincia di Ancona, 124 in provincia di Pesaro-Urbino, 43 in provincia di Fermo, 52 in provincia di Ascoli Piceno e 11 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (50 casi rilevati), contatti in setting domestico (98 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (124 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (19 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (8 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (12 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (17 casi rilevati), screening percorso sanitario (2 casi rilevati). Per altri 110 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 2268 test e sono stati riscontrati 71 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 3%. In Molise 70 nuovi casi e 1 decesso. In Umbria i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 153 e i nuovi decessi 4