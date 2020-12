Nuzzi e il complotto del vaccino anti Covid pronto subito

“Poche ore fa un nostro collega ha twittato un meme: ‘trent’anni di ricerche e non abbiamo un vaccino per l’hiv, un anno di ricerca e abbiamo il vaccino del covid. Non vi sembra strano?’”. A spiegare quanto il complottismo sia diventato un virus dilagante è Valentina Petrini, ospite ieri di Piazzapulita. La conduttrice di Fake si riferisce a un post del giornalista Gianluigi Nuzzi:

I commenti al post di Nuzzi per fortuna sono quasi tutti molto critici, come ad esempio: “Non leggevo una frase così sciocca su questa malattia da quando la gente blaiterava che sui banchi finiva la carne bovina infetta da HIV! È risaputo che l’ HIV non da risposta immunitaria ma tutt’ altro distrugge il sistema immunitario… Si informi se non vuole esporsi a pubbliche figuracce”, ma ci sono anche persone che abboccano alla teoria del complotto: “A me pare che pure questo fantomatico vaccino del covid sia una bufala. Dato che per crearlo servirebbero dei tempi tecnici non corti. I casi sono due, ho lo hanno creato anni fa sapendo prima cosa sarebbe successo o nel secondo caso il vaccino è inefficace”. Nuzzi non ha aiutato a chiarire le idee alle persone confuse in questo momento. Eppure sarebbe bastato leggere quanto ha spiegato Jean-Daniel Lelièvre, capo di immunologia clinica dell’ospedale Henri Mondor, alle porte di Parigi, responsabile della ricerca clinica all’interno del Vaccine Research Institute, intervistato insieme ad altri esperti dall’Afp: