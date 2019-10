Il nuovo ponte di Genova

Questa mattina verrà sollevato il primo pezzo di strada del nuovo ponte di Genova che sarà posato sulle pile 5 e 6, le sole ad ora ultimate. Il tratto è lungo 50 metri e largo 26. L’intera struttura si compone di 19 campate: 14 lunghe 50 metri, 3 di 100 metri e 2 per complessivi 6 7metri. Il nuovo ponte è stato progettato da Renzo Piano e avrà la forma della chiglia di una nave. Spiega oggi il Corriere della Sera:

Per il sollevamento dell’impalcato verranno utilizzate due grandi gru mobili da 600 tonnellate di portata e con la stessa tecnica saranno piazzate anche le altre 15 campate da 50 metri (due un po’ più corte), mentre per le tre da 100 (quelli centrali, sopra il torrente Polcevera e la ferrovia) si ricorrerà ad altri macchinari perché in quel caso l’intervento sarà più importante: 1.600 tonnellate, un record. Tempo previsto per il completamento delle operazioni odierne: quattro ore, delle quali due e mezza di solo innalzamento.