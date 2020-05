Le nuove regole per la scuola: classe a casa se c’è un positivo

Il Corriere della Sera illustra oggi le nuove regole per la scuola che andranno in vigore nella riapertura di settembre. Tra queste c’è la possibilità che l’intera classe resti in isolamento fiduciario (e non in quarantena) a casa se uno degli alunni risulta positivo al Coronavirus SARS-COV-2 e a COVID-19:

Per questo scenario l’iter da seguire è quello standard: la quarantena è prevista solo per lo studente o l’insegnante positivo ma la classe sarà messa in isolamento fiduciario a casa (le classi, se si tratta di un insegnante che ha più gruppi). In questo caso si riprenderà la didattica a distanza già sperimentata in questi mesi. Il comitato tecnico scientifico coordinato da Agostino Miozzo avrebbe dovuto consegnare ieri il decalogo per la ripresa alla ministra Lucia Azzolina ma c’erano ancora alcune questioni da decidere.

La prima riguarda l’obbligo della mascherina per le 6-8 ore che i bambini e i ragazzi passeranno a scuola: c’era da fare un’ulteriore riflessione sia su come rendere la prescrizione praticabile, sia su come assicurarsi che tutti la portino effettivamente e sulla responsabilità di vigilare sull’uso o il mal uso. Il comitato potrà comunque modificare le proprie decisioni prima di settembre se la situazione dei contagi dovesse ulteriormente migliorare.