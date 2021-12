Un’altra donna accusa di violenze Enrico Varriale

Nuovi guai in vista per Enrico Varriale: il volto di Rai Sport, che sta già affrontando un procedimento per le violenze denunciate da una donna con la quale si frequentava, ora viene accusato da un’altra persona, la sua compagna storica, che sostiene anch’essa di essere stata picchiata dal giornalista. I fatti risalirebbero a ieri sera intorno alle 22.30, quando la donna – non riuscendo a entrare in contatto con lui – avrebbe bussato alla porta della sua abitazione, dalle parti di ponte Milvio. Trovandolo con un’altra donna, invitata per cena, la situazione sarebbe sfociata in un litigio, culminato nel peggiore dei modi, con Varriale che avrebbe alzato le mani sulla fidanzata. Entrambi hanno poi chiamato le forze dell’ordine, accusandosi a vicenda. La dinamica esatta non è ancora stata ricostruita. Ciò che è certo è che quando la polizia è arrivata sul posto non ha trovato nessuno: Varriale non era in casa, e la donna era già uscita per andare in ospedale, al Gemelli. Anche lì ha raccontato la sua versione su cosa fosse accaduto, spiegando di aver perso momentaneamente conoscenza dopo aver sbattuto in seguito allo schiaffo ricevuto.

La difesa di Enrico Varriale dalle nuove accuse

Il giornalista ha rigettato ogni accusa, e anzi nella sua versione dei fatti la fidanzata avrebbe cominciato ad afferrare piatti, bicchieri e soprammobili gettandoli a terra. “Ha preso il telefono e chiamato la Polizia e l’autoambulanza. Io spettatore allibito l’ho implorata di fermarsi, alla fine ho capito che solo l’intervento della polizia poteva fermarla. Però prima dell’arrivo degli agenti è uscita di casa e non ho saputo più nulla. Posso documentare tutto. Ho fotografato la mia abitazione o meglio quello che resta della mia abitazione. Ed in relazione a ciò ho dato mandato ai miei avvocati d’intraprendere le necessarie azioni legali”. Probabilmente un resoconto dei fatti finirà presto in procura, forse all’attenzione dello stesso pubblico ministero che recentemente ha già chiesto e ottenuto il processo per le precedenti accuse.