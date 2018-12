La nube nera su Roma dopo l’incendio del TMB Salario

Una enorme nube nera si sta stagliando su Roma dopo l’incendio scoppiato nelle prime ore del mattino all’impianto di trattamento meccanico biologico del Nuovo Salario. L’odore acre sta interessando in particolare le zone Trieste-Salario, Africano e Montesacro, con grande preoccupazione dei residenti, ma viene segnalato ovunque in città fino a Trastevere.

La nube è visibile da diverse parti della città e le foto stanno facendo il giro dei social, oltre che delle chat di WhatsApp, soprattutto quelle dei genitori dei bambini delle scuole che si trovano intorno. Secondo il presidente del III Municipio Giovanni Caudo l’incendio è particolarmente grave, un fumo denso si propaga nell’aria, al momento la nube si dirige lontana dalle case ma l’odore acre di bruciato si sente nelle diverse aree del municipio. Per precauzione l’asilo a ridosso dell’impianto è chiuso. I vigili del fuoco ci hanno avvisato che non ci sono allarmi da nube tossica.

La mattina solitamente amo fermarmi a guardare il #cielo di #ROMA. Invece oggi purtroppo la Capitale ha un cappello di fumo nero. #Tmb #TmbSalario #rifiuti #11dicembre chiudimao finestre e stiamo al chiuso… pic.twitter.com/X0aHl6gMdI — Letizia Palmisano (@leti_palmisano) 11 dicembre 2018

L’assessora Montanari ha convocato una cabina di regia per l’emergenza a cui partecipano la Protezione Civile, il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale e tutti gli attori interessati, per provvedere al monitoraggio della qualità dell’aria e prendere eventuali provvedimenti a tutela della salute delle persone. All’incontro è presente anche la Regione Lazio. La priorità del Campidoglio ora è valutare tutte le opzioni sul campo per evitare che i rifiuti che fino a questa mattina venivano lavorati dal TMB Salario si riversino sulle strade fuori dai cassonetti. Il

Adriano Travaglia, presidente del comitato Villa Spada all’esterno del TMB Salario, ha un diavolo per capello: “Fin dal 2011 combattiamo questa battaglia nessuno ci ha mai creduto lo abbiamo detto a tutti i tavoli e ultimamente anche alla Camera e al Senato. L’assessore all’Ambiente del Comune, Montanari, uscendo da qui ha detto che adesso aprirà un tavolo di crisi, ma quando glielo abbiamo chiesto noi di mettersi attorno al tavolo non ci hanno voluto dare retta. Siamo preoccupatissimi per la salute di tutti i cittadini. Questo danno ambientale causato da loro, avrà conseguenze su di noi per anni”.