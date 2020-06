Le notizie di oggi: prima pagina di Libero

Le notizie di oggi 27 giugno di Libero in prima pagina: c’è naturalmente la seconda puntata della saga di “Vittorio Feltri che lascia l’ordine dei giornalisti” con un editoriale di Littorio che spiega già con un titolo il suo punto di vista. “L’Ordine è ripugnante, mi dimetto”. Ieri vi avevamo spiegato che “Feltri da anni non era più direttore responsabile dei giornali dove lavorava ma “soltanto” direttore editoriale. Questo gli faceva evitare le condanne nei giudizi penali per omesso controllo nel caso finisse nei guai per qualcosa scritto da qualcun altro e la responsabilità civile nel risarcimento dei danni (che è in capo all’editore, all’autore dell’articolo e al direttore del giornale)”. Probabile quindi che Feltri si sia “autocacciato” per evitare sanzioni dall’Ordine. Che possono arrivare, nei casi più gravi, fino alla radiazione, come è successo a Renato Farina che poi è stato riammesso

Le altre notizie in prima pagina di oggi su Libero sono una condanna per Conte che vorrebbe il ponte di Messina (ma non lo aveva detta un certo Matteo Salvini questa cosa?), la seconda difesa di Sgarbi dopo lo show alla Camera che lo ha fatto diventare più che un’opera d’arte vivente un meme vivente e poi per la serie “signora mia” la leggenda di Lorella Cuccarini mandata via da “La vita in diretta” perché sovranista. Ieri la Cuccarini ha lanciato pesantissime accuse di maschilismo contro Alberto Matano suo partner nella conduzione della trasmissione che verrà riconfermato nella prossima stagione. Matano è stato difeso a spada tratta dai colleghi giornalisti in Rai, comprese le redattrici della Vita in diretta che hanno smentito qualsiasi suo presunto atteggiamento da maschio tossico che con il suo ego avrebbe pregiudicato il rapporto con la Cuccarini. E poi il problema sarebbe il sovranismo?