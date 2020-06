Le notizie di oggi: prima pagina del Fatto Quotidiano

In prima pagina sul Fatto Quotidiano le notizie di oggi 28 giugno: in evidenza il nuovo incarico di Roberto Maroni che in Lombardia lavorerà nel campo della sanità privata alla clinica San Raffaele e non solo. Un po’ meno d’impatto graficamente il libro dell’86 di Musumeci sul gerarca fascista e soprattutto la nuova accusa all’assessora regionale in Calabria Domenica Catalfamo. Nella giunta Santelli ci sarebbe quindi un’indagata per concorso esterno con la . ‘ndrangheta. Tutto è iniziato con l’inchiesta della Dda che ha portato all’amministrazione giudiziaria le società Avr e Ase. Tredici persone erano state indagate, tra loro 8 amministratori del Comune di Reggio Calabria, del Consiglio comunale, della Città Metropolitana, del Consiglio regionale ed ex Provinciale e del Comune di Taurianova ai quali sono contestati reati contro la Pa per indebite pressioni per l’assunzione di personale segnalato. Tra loro l’assessora regionale Domenica Catalfamo – coinvolta come ex dirigente del Comune di Reggio – ed il vicesindaco di Reggio Armando Neri

Tra le notizie in prima pagina del Fatto l’editoriale del direttore Marco Travaglio “Todo cambia”, in cui nota un revival degli anni ’80 e ’90, citando ad esempio l’eterno show di Sgarbi: “La Camera intantoespelle Vittorio Sgarbi perché dice dei magistrati e di chiunque lo contraddica (“vaffanculo stronza troia’) quel che diceva 30 anni fa su Canale5, primache B. lo mandasse a spasso per non pagargli più le querele perse (tutte). Ma continuerà aessere invitato in tutti i salotti di Rai, Mediaset e La7, intervistato datutti i giornaloni egiornalini e candidato a parlamentare, sindaco, assessore, ministro, viceministro, sottosegretario perché è tanto colto (sul fatto). Ridateci Sgarbi quotidiani”.