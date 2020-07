Notizie di oggi: la prima pagina di Libero del 10 luglio

Sulla prima pagina di Libero le notizie di oggi hanno un retrogusto disneyano con l’apertura su Prodi e Berlusconi come Red & Toby, nemici amici: “Prodi e Berlusconi, quasi amici” per la cosiddetta apertura a un governo con maggioranza allargata. Cosa volesse dire Prodi lo ha chiarito ieri sera lui stesso: “Una maggioranza allargata con Forza Italia? “Questo non e’ un mio problema”, dice Romano Prodi dai microfoni di ‘Stasera Italia News’ in onda su Retequattro. “Il problema e’ avere degli obiettivi comuni, come ad esempio, un accordo sul Mes”, aggiunge il Professore che poi glissa dicendo “ma adesso io vado in vacanza con i miei nipoti…”.

Le altre notizie in prima pagina oggi su Libero. Feltri spiega al Papa quello che doveva dire sulla Libia. Bergoglio si era permesso di far notare come quelli libici non siano alberghi di prima categoria ma lager in cui come la famosa polvere sotto il tappeto infiliamo persone che rappresentano un problema per noi. Che poi vengano torturate o stuprate è tollerabile se non vediamo…Se mai ce ne fosse stato bisogno Libero ci spiega “Tranquilli Salvini non è di sinistra” per la storia di Berlinguer e della sede a via Botteghe Oscure. Il “Capitano” aveva spiegato che la Lega ha raccolto i valori di Berlinguer. Ma passiamo alla notizia più seria sulla prima pagina di Libero: Massimo Boldi ci spiega che ha perso la moglie da tempo ma la ama ancora.