Notizie di oggi: prima pagina del 9 luglio del Corriere della Sera

Sulla prima pagina del Corriere della Sera quella che tra le notizie di oggi probabilmente susciterà maggiori polemiche la firma Luigi Ferrarella annunciando che Andrea Dini, il cognato del governatore della Lombardia Attilio Fontana è indagato per la storia del passaggio dei camici della società Dama SPA alla Regione. Dini e Fontana sostengono che fu una donazione, ma la versione dell’errore non convince la procura di Milano. Pochi giorni fa la notizia dell’apertura di un’inchiesta per turbativa d’asta: ” La storia comincia quando Regione Lombardia chiede ad ARIA, azienda regionale che si occupa di acquisti, di comprare dispositivi di protezione individuale. Nel registro online degli acquisti ne manca uno, ovvero proprio quello di DAMA che attraverso una procedura negoziata (niente gara, aggiudicazione diretta), ha portato a casa una fornitura di camici per 513mila euro. L’affidamento diretto di denaro pubblico viene firmato da Aria, la centrale acquisiti della Regione, creata circa un anno fa su input dell’assessore al Bilancio, il leghista Davide Caparini. Negli elenchi dei fornitori presenti sul sito di Aria con molta difficoltà si trova la ditta Dama Spa”

Tra le altre notizie di oggi in prima pagina la decisione della Consulta che i Il ricorso di Autostrade per l’Italia spiegando che verla esclusa dalla ricostruzione del Morandi non è ingiusto i giorno dopo la notizia dell’affidamento del nuovo ponte di Genova ad Aspi con le conseguenti e prevedibili tensioni nella maggioranza. L’annuncio che dopo 137 giorni dal primo ricovero il reparto Rianimazione dell’ospedale di Bergamo è Covid-free: una bella notizia a Rianimazione celebrata dagli eroi del «Papa Giovanni XXIII» con un «applauso liberatorio». Seguito da un minuto di silenzio per chi non c’è più. E, dopo il contagio di Bolsonaro, la resa di un altro negazionista. Trump: “Anthony Fauci, a capo della task-force Usa anti Covid, non è ottimista: «Il virus resta forte» e sarà debellato solo con il vaccino. Trump aveva messo da parte il noto immunologo. «Ma ha capito che non era una buona idea»