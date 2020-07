Notizie di oggi: la prima pagina del Fatto Quotidiano del 6 luglio

Le notizie di oggi sulla prima pagina del Fatto Quotidiano: proprio sopra la testata una riga ricorda quanto successo ieri a Milano dove Leon, il figlio 15enne di Selvaggia Lucarelli ha contestato Salvini in modo assolutamente lecito ed è stato fermato dalla Polizia: “Volevo ringraziarla per il suo governo omofobo e razzista”. “Si, dai, anche un po’ fascista”, gli ha risposto l’ex vicepremier. “Lei vuole il male delle persone che arrivano da altre nazioni”, ha aggiunto, di rimando. Dopo lo scambio di battute con Salvini, il ragazzo è tornato dalla madre ed è stato raggiunto dalla polizia, a cui ha fornito le sue generalità. “Mi hanno fermato così, senza alcun tipo di insulto personale, attacco o parolaccia, ho detto la mia opinione, ho detto che molte persone della comunità di colore non lo sopportano per il suo comportamento razzista, mi hanno provato a cacciare e adesso mi ha fermato la polizia. Non c’è libertà di espressione, sono stato fermato prima dalle guardie del corpo e poi dalla polizia, è una cosa ridicola”, ha detto poi il giovane ai giornalisti che gli hanno chiesto cosa fosse successo.

Le altre notizie in prima pagina oggi sul Fatto Quotidiano: un articolo sul gruppo San Donato che gestisce diverse cliniche private in Lombardia. Messner che si propone come senatore a vita, un’intervista all’esponente del M5S Castaldo sulle alleanze tra PD e M5S per le elezioni regionali: “Nelle Marche auspico che possa esserci un confronto, mentre in Puglia capisco che vi siano criticità e sensibilità da parte dei consiglieri uscenti del Movimento rispetto al presidente Michele Emiliano. Anche se a mio avviso Emiliano haun profilo migliore e più affine a noi di De Luca. Ma il nodo è più generale: il Pd deve accettare un salto nell’impostazione, sui temi e sui nomi. Servono figure di alto profilo”