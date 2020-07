Prima pagina del Corriere della Sera: le notizie di oggi 2 luglio

Quali sono le notizie di oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera del 2 luglio. Le tensioni nel governo per il decreto semplificazioni e il MES, ma anche una notizia che sarebbe clamorosa; l’indiscrezione sul ritiro di Donald Trump dalla campagna elettorale: “II virologo Anthony Fauci è stato chiaro nel suo intervento davanti al senatori: ora cl sono più di 48 mila casi al giorno, «non sarei sorpreso se dovessimo arrivare fino a 1oo mila. Perciò sono molto preoccupato». E ora le autorità federali americane guardano con timore alla testa del 4 luglio, giorno dell’Indipendenza, con il rischio di assembramenti. La pandemia costa cara a Trump: i sondaggi lo danno in picchiata. E spunta l’ipotesi di un suo ritiro dalla campagna elettorale. Un’altra notizia che farà molto discutere è la scoperta che i medici di base morti per COVID-19 non avranno un risarcimento: “I medici di base morti di coronavirus (171 finora) non avranno risarcimenti- Nulla alle loro famiglie. E questo nonostante abbiano pagato polizze assicurative per anni. Il? motivo? Le compagnie non riconoscono il Covid-19 come infortunio sul lavoro. Tutelali dalla copertura Inall, Invece, I colleghi assunti nette strutture ospedaliere. Come dire: ci sono eroi ed eroi”.

Le altre notizie di oggi in prima pagina sul Corriere della Sera: il Buongiorno di Gramellini oggi commenta l’iniziativa a Narni per intitolare una via a Jeeg Robot: “Sottoscrlvo Idealmente la petizione del meta (Dipartimento europeo tutela androidi) per Intestare una via d1 Narni a Jeeg Robot. Mi spingerei addirittura oltre, proponendo al Comune umbro dl erigergli una statua, ovviamente In acciaio- Ho già controllato: nel corso della sua lunga e onorata attività in difesa del genere umano, keg Robot non ha mai avallato la schiavitù, non ha sposato abissine di dodici anni, né invaso pacifici isolotti centramericani con la presunzione di avere trovato una scorciatoia per le Indie. Non ha partecipato neppure a «Via col Vento». Insomma, è pulito”.