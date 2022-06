C’è una testimonianza che arricchisce il racconto intorno alla tragedia di Elena Del Pozzo, la bimba di cinque anni trovata morta a Mascalucia, in provincia di Catania. È quella della nonna materna, Rosaria Testa, che ha raccontato ai giornalisti alcune dinamiche interne alla famiglia. “Una volta, dopo che mio figlio l’ha lasciata, lei (la madre, Martina Patti, 23 anni, ndr) si comportava da pazza, alzava le mani su di lui. Lui l’ha afferrata e le ha detto ‘fermati, ormai è finita, ci siamo lasciati, basta’. Lei è andata a casa, con un livido sul braccio, è andata in ospedale, si è fatta dare 30 giorni di prognosi, poi è andata dai carabinieri e l’ha denunciato dicendo che lui la maltrattava”. “Davanti a me ha dato botte alla bambina – ha aggiunto – una volta mio figlio mi ha raccontato e mi ha inviato le foto della bambina tutta rossa su un fianco”.

La nonna paterna di Elena Del Pozzo: “La madre la picchiava anche davanti a me” | VIDEO

La nonna ha detto di provare paura per la nuora Martina Patti: “Avevamo paura che ci togliesse Elena. Il primo scopo della mia vita era Elena. È vero che quando tu ammazzi di botte una bambina, ci sta che con un colpo in testa possa morire. Non l’abbiamo denunciata perché pensavamo che avremmo potuto non vedere Elena per chissà quanto tempo”. “Una cosa voglio dire – ha aggiunto la nonna – noi siamo la famiglia del papà. Quando ci sono queste separazioni i papà vengono bistrattati. Si dice sempre che c’è l’affido congiunto, ma sono troppo bistrattati. Elena stava sempre con la madre, e stava con noi quando lo decideva lei. Ora finalmente che Elena è morta è nostra, adesso decidiamo noi cosa fare. Perché c’è solo suo padre in vita, perché sua madre l’ha ammazzata e l’ha buttata via”.