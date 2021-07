Il primo pensiero della no-vax ricoverata per Covid? “Non vaccinatemi”

Ha rischiato la vita una signora 54enne di Torino: non sono bastate le sue gravissime condizioni di salute a convincerla a vaccinarsi. La donna è stata ricoverata per polmonite interstiziale, i sintomi che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi quando si è parlato di Covid. Nel corso degli esami è risultata poi positiva al tampone per il Coronavirus. “Non vi venga in mente di vaccinarmi” ha detto la donna all’equipe medica che stava seguendo la sua degenza. “Non voglio essere vaccinata a mia insaputa”, ha spiegato la pazienza quando i medici l’hanno intubata e la preparavano al ricovero in rianimazione. Ovviamente lo staff medico dell’ospedale non aveva alcuna intenzione di procedere automaticamente al vaccino, o di farlo senza il consenso della diretta interessata.

A Torino una 54enne malata di Covid e con respiratore impedisce ai medici di vaccinarla. Il trasferimento ed i numeri del pronto soccorso

Le cure si sono spostate all’ospedale Martini di Torino, lì la respirazione è stata assistita con un casco Cpap. Dopo alcuni giorni di paura dunque, la paziente ha ripreso le sue normali funzioni respiratorie concludendosi la storia con un lieto fine. “Sono praticamente tutti non vaccinati – racconta a Repubblica Domenico Vallino, direttore del pronto soccorso del Mauriziano – E le motivazioni sono le più varie: una signora settantenne mi ha detto che non aveva alcuna fiducia nei vaccini. Vive da sola e non ha mai pensato di farsi vaccinare”. I numeri offerti sull’edizione torinese del quotidiano rispetto ai positivi sono allarmanti “C’è solo in signore over 70 che ha completato il ciclo vaccinale ma non è in condizioni preoccupanti”, spiega Fabio Deiaco direttore del pronto soccorso dell’ospedale Martini. Per il resto, continua il medico, il 90% degli arrivi per coronavirus non sono vaccinati. Il vaccino, come ha spiegato negli scorsi giorni Anthony Fauci, è l’unico modo per arginare gli effetti della variante Delta.