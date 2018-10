La contestazione dei No TAP a Italia 5 Stelle

Il Fatto e la Stampa raccontano oggi che nella manifestazione Italia 5 Stelle convocata al Circo Massimo per oggi e domani sono attesi i NO TAP, che arriveranno per contestare i ministri grillini che hanno promesso lo stop al gasdotto salvo poi accorgersi che era impossibile.

Sotto il palco, pronti a fischiare i ministri del cambiamento, ci saranno gli attivisti dei comitati No Tap, che si battono da anni contro l’arrivo del gasdotto azero sulla costa pugliese. Rivendicano di aver votato quel Movimento che prometteva di bloccare l’opera in quattro e quattr’otto. E oggi alzeranno cori e striscioni contro il «loro» governo, rimasto fermo agli annunci. Difficile dire quanti saranno, ma dal M5S sminuiscono la faccenda: pura bagarre politica – dicono – strumentale «e, magari, organizzata da persone che non sono nemmeno dei nostri». Venuti a conoscenza del problema, gli uomini più vicini al ministro per il Sud Barbara Lezzi (finita nel mirino dei comitati No Tap per la gestione della vicenda) ragionano sulla possibilità di un incontro, ma la decisione potrebbe essere presa all’ultimo minuto.

I NO TAV invece non ci saranno perché impegnati in altre manifestazioni. Il Fatto racconta che c’è maretta anche sui soldi: