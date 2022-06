Cosa intendeva veramente Pietrangeli dicendo che il padel “È il trionfo delle pippe”? | VIDEO

Se si parla di racchette, palline e reti, l’opinione di uno come Nicola Pietrangeli conta eccome: l’ex numero 3 al mondo, considerato uno dei migliori tennisti italiani della storia, a Estate in Diretta su Rai 1 ha detto la sua sul padel. Con un’espressione che sembra offensiva, ma in realtà cela un pensiero più profondo. “È il trionfo delle pippe”, ha detto.

Cosa ne pensi del padel?

Nicola Pietrangeli:#estateindiretta pic.twitter.com/xTpytvTuqq — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 16, 2022

Cosa intendeva veramente Pietrangeli dicendo che il padel “È il trionfo delle pippe”?

Parole che hanno suscitato ilarità in studio, prima che Pietrangeli potesse chiarire: “Sono obbligato a fare una battuta, ma sia ben chiaro, è una battuta. Lo è perché permette a tutti di divertirsi. Non c’è dubbio che uno che gioca male a padel si diverte di più di uno che gioca male a tennis. Quindi faccio i complimenti al padel, perché il giocatore scarso di tennis la palla non la tocca mai e non si diverte. Qui le distanze sono più brevi”. Come per ogni sport, c’è una grande differenza tra il praticarlo a livello amatoriale e professionistico. “I campioni sono campioni, lasciamoli perdere. Ma si diverte molto di più un giocatore scarso di padel e non uno scarso di tennis”.

Il padel è considerato un mix tra beach tennis, squash e tennis: si gioca in un campo rettangolare chiuso da pareti sui quattro lati, sulle quali può rimbalzare la pallina dopo che è stata lanciata nel campo dell’avversario: spopola in Italia – e in Europa – da qualche anno, e in molti si chiedono se si tratti di una moda passeggera oppure se sia qui per restare. Tra i suoi principali fautori in Italia c’è l’ex capitano della Roma Francesco Totti, che ha iniziato a praticarlo fino a fondare il “Totti Padel Club Roma”, all’interno del suo sporting club a Ostia. “Questo sport, nato in Messico negli anni 70 – si legge sul sito ufficiale – ha saputo col tempo ritagliarsi una fetta di appassionati tale da aver oggi conquistato l’attenzione pubblica mondiale”. Se i sillogismi valessero in assoluto sapremmo cosa pensa quindi Pietrangeli dell’ex campione romano. Ma era una battuta, non un sillogismo. Per fortuna.