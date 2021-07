Nicola Frangione è il professore di inglese in pensione diventato famoso come l’uomo senza maglietta che guardava i ministri degli Esteri del G20 dal balcone. E le sue parole sono una vera perla di saggezza

Nicola Frangione è il professore di inglese in pensione diventato famoso come l’uomo senza maglietta che guardava i ministri degli Esteri del G20 dal balcone. Lui ha raccontato in una video intervista cosa è successo e perché era lì. Ora dice anche cosa ne pensa di tutta questa popolarità. E le sue parole sono una vera perla di saggezza.

Nicola Frangione: come il prof di Matera ha preso la sua improvvisa popolarità

Il professore mezzo nudo ha infatti scoperto che il re è nudo, tutto. Perché ormai fanno più notizia scatti come il suo rispetto a storie che richiedono di capire, leggere, approfondire. Come il naufragio avvenuto pochi giorni fa a Lampedusa, se vogliamo fare un esempio recente. Ieri aveva detto: “Mi sono domandato se fosse possibile che un fatto così naturale possa avere una rilevanza così accentuata. Fare un’analisi linguistica dei commenti alla mia foto sarebbe interessantissimo. Se prendessimo 12 parole da ogni frase ci renderemmo conto che sei di queste sono uguali per tutti i commenti. Da un punto di vista antropologico potremmo capire quali sono gli strumenti della comunicazione moderna” Ecco come oggi Nicola Frangione ha spiegato sulle pagine de La Stampa perché la sua popolarità è un segnale non esaltante.

È stato un vero shock vedere le mie foto su tutti i giornali e su Facebook. Può anche essere divertente, ma credo che dovremmo guardare oltre. Mi chiedo perché tanta rilevanza ad un fatto come questo. Per carità, io sono pure contento, sono diventato famoso. Però in un momento di decadenza quale è quello attuale, è incredibile che ci sia una partecipazione così numerosa a un dibattito sul mio abbigliamento. Mi viene in mente Orwell con il suo romanzo 1984 e mi auguro che molti pensino di più: non si può aderire incredibilmente a un qualcosa senza sapere cosa sia

Insomma si potrebbe dire che il prof ha scoperto l’acqua calda. Eppure se tutti i fenomeni effimeri del web ripetessero questo concetto o utilizzassero la luce che inaspettatamente li illumina per parlare di qualcosa di importante magari…magari il pubblico passerebbe alla prossima, facile, futile non notizia.