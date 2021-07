Ecco chi è (e cosa dice) Nicola Frangione, il prof. di Matera seminudo al balcone

Si chiama Nicola Frangione l’uomo immortalato in occasione del G20 a Matera, è un professore d’inglese molto conosciuto nel suo comune. Raggiunto dalle telecamere di Viaggio a Matera, il docente ha commentato il suo giorno di notorietà.

Lo scatto di Frangione è diventato in pochi attimi virale, a colpire gli utenti del web sicuramente è stata la naturalezza che l’uomo in deshabille ha mostrato davanti ai grandi del mondo in corteo sotto il suo balcone. Eppure, nonostante tutto la fauna del web è riuscito a polarizzare anche l’atteggiamento di Frangione. Una condotta di contestazione al G20? Neanche per sogno. “Quando ho voglia di leggere mi metto davanti alla porta, su una panchetta. Così posso prendere anche un po’ di sole – racconta il professore nel video postato su Viaggio a Matera-. Quel giorno ho sentito un po’ di musica, e mi sono affacciato. E’ passato Di Maio con il sindaco, e mi hanno salutato amichevolmente. Io gli ho risposto. Poi è passato il presidente della nostra regione, e mi ha guardato con sdegno. Per lui forse era indegno quello che io stavo facendo”.

La notorietà dei social network

Nicola Frangione racconta con divertimento la sua giornata, tra l’improvvisa fama e la sensazione che ha avuto nel guardare tutta quella gente ben vestita sotto il caldo di Matera. “Già di mattina mi sono cominciate ad arrivare le prime fotografie, amici e gente che non vedevo da anni mi hanno cercato. E’ stato incredibile” racconta il professore.

Il docente, conosciuto ai più come una persona molto profonda, si è soffermato a riflettere su cosa la sua vicenda possa significare. “Mi sono domandato se fosse possibile che un fatto così naturale possa avere una rilevanza così accentuata – racconta Frangione -. Fare un’analisi linguistica dei commenti alla mia foto sarebbe interessantissimo. Se prendessimo 12 parole da ogni frase ci renderemmo conto che sei di queste sono uguali per tutti i commenti. Da un punto di vista antropologico potremmo capire quali sono gli strumenti della comunicazione moderna”