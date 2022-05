Nuove immagini pubblicate dal New York Times mostrano i militari russi prendere in ostaggio un gruppo di civili ucraini a Bucha prima di ucciderli

Il New York Times pubblica video inediti di atrocità commesse dalle forze militari russe a Bucha. Un filmato mostra civili ucraini in fila, costretti a marciare in una strada della cittadina alle porte di Kyiv con il fucile puntato. Alcuni sono curvi, e con la mano si aggrappano alla cintura dell’uomo avanti a loro. Altri hanno le mani sulla testa. Le riprese di telecamere di sicurezza riprendono la scena il quattro marzo. In tutto, ci sono nove persone.

Le immagini del New York Times con i civili ucraini presi in ostaggio e uccisi dai militari russi a Bucha

Gli ostaggi sono poi costretti a mettersi a terra, come segnala un secondo filmato, sempre il 4 marzo, girato da un testimone in una casa vicina. Fra loro, è ben visibile un civile con una maglietta azzurra. Altri testimoni raccontando di aver udito degli spari. Le riprese di un drone il giorno successivo mostrano i corpi senza vita, fra cui uno con una maglia azzurra. Le vittime si erano unite alle forze di difesa territoriale pochi giorni prima la loro esecuzione. Quasi tutti vivevano a poca distanza dal punto in cui sono stati uccisi.

Tutte le prove delle responsabilità di Mosca nel massacro

Quelle pubblicate oggi sono le ennesime prove che testimoniano i crimini di guerra perpetrati dalle truppe russe alle porte di Kyiv. Già in passato alcune intercettazioni del servizio di intelligence tedesca BND avevano fatto ascoltare al mondo le trasmissioni radio del personale militare russo in cui si discuteva di omicidi di civili a Bucha. Alcune delle conversazioni radio sarebbero legate a specifici corpi ritrovati e fotografati. I militari nelle conversazioni raccolte dall’intellgence tedesca parlerebbero delle uccisioni e delle esecuzioni come di azioni abituali. Lo stesso New York Times aveva invece pubblicato in passato un video che mostrava la comparazione tra le immagini satellitari e quelle registrate dalle truppe ucraine che avevano liberato la città, evidenziando la perfetta sovrapposizione della posizione dei corpi in strada e inchiodando le truppe di Mosca alle loro responsabilità.

(immagine di copertina: screenshot video New York Times)