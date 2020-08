Dopo i 1367 casi di positivi di ieri con 93529 tamponi il bollettino del ministero della Salute sull’andamento dei contagi di Coronavirus oggi in Italia e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento

Il bollettino sul Coronavirus in Italia: i dati della Protezione Civile del 27 agosto

La ripartizione dei contagi nelle regioni: oggi nelle Marche si registra un’impennata di positivi rilevati nelle ultime 24 ore: sono 61, il numero più alto dal lontano 23 aprile quando ne vennero riscontrati ben 76. I casi sono stati rilevati a fronte di 1.034 tamponi nel percorso nuove diagnosi. La metà dei nuovi casi si trova in provincia di Fermo (30); seguono le province di Pesaro Urbino (17), Macerata (7), Ascoli Piceno (3) e Ancona (1), oltre ad a tre casi provenienti da fuori regione. I contagi sono “riferiti a rientri dall’estero e da altre regioni italiane, da contatti domestici, screening operatori sanitari e sintomatici”. In Alto Adige oggi i nuovi casi sono 9. In Veneto sono stati individuati 132 positivi in più rispetto a ieri. Sale anche il numero delle persone in isolamento domiciliare, arrivato a 7036, 512 in più. Otto le persone in terapia intensiva. Un nuovo decesso registrato. In Basilicata si registrano 6 nuovi positivi su 554 tamponi analizzati. Non ci sono nuove vittime. Oggi in Umbria sono stati individuati altri 20 casi positivi, 1.719 in tutto. Secondo i dati della Regione gli attualmente positivi passano quindi da 217 a 227. C’è poi un ricoverato in più per il coronavirus, a Perugia, 13 totali, uno dei quali in intensiva. Sempre 80 le vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.466 tamponi. In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 18 nuovi contagi: il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Tra i nuovi positivi 11 si trovano in provincia dell’Aquila, 2 a Chieti, 2 a Pescara, 2 a Teramo e uno per il quale sono in corso verifiche sulla provenienza. In Toscana oggi 99 casi in più rispetto a ieri. L’età media dei 99 casi odierni è di 38 anni circa. Tra i 99 positivi, 25 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui 11 per motivi di vacanza (6 Spagna, 4 Croazia, 1 Grecia). 10 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (6 Sardegna, 4 altro). Un caso riferibile a cittadino residente fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. Il 46% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. Oggi in Puglia sono stati registrati 47 casi positivi: 27 in provincia di Bari, 1 nella Bat, 4 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. C’è anche un nuovo decesso, in provincia di Bari, le vittime quindi salgono a 556. In Friuli Venezia Giulia i nuovi contagi di oggi sono 12: nessun paziente risulta in cura in terapia intensiva, mentre 13 sono ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi.

E mentre si attendono i dati aggiornati per l’intera Sardegna il sindaco di Nuoro Andrea Soddu spiega all’ANSA che sono 11 le persone positive al coronavirus in città: “Si trovano in isolamento nel proprio domicilio. L’Ats ha provveduto ad attivare tutte le misure previste dal protocollo sanitario e i nostri concittadini sono costantemente monitorati e assistiti dal personale dell’Unità speciale di continuità assistenziale (Usca). Come previsto dalle disposizioni in vigore, è stata avviata l’identificazione di tutti i possibili contatti. La situazione è sotto controllo ma è indispensabile non abbassare il livello di attenzione osservando tutte le regole sanitarie del caso” conclude Soddu che augura “una rapida e completa guarigione” ai concittadini che hanno contratto il virus.

