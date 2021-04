Succede a Piossasco che anche i negazionisti abbiano bisogno di un infermiera: ma quando la chiamano a casa per fare un’iniezione poi la cacciano in malo modo solo perché lei pretende vengano rispettati i protocolli di sicurezza contro COVID-19. A partire dalla mascherina.

La storia la racconta La Stampa:

La famiglia negazionista chiama un’infermiera a casa per un bisogno urgente e poi la caccia fuori in malo modo, solo perché lei aveva chiesto ai presenti l’uso della mascherina. In quella casa, infatti, nessuno la indossava e la donna, per la propria sicurezza, voleva giustamente che tutti indossassero i dispositivi di protezione. In risposta, ha ricevuto insulti ed è stata messa alla porta. Lei non ha potuto fare altro che ritornare a casa, ma nei prossimi giorni presenterà una segnalazione alle forze dell’ordine. La scena, per certi versi folle, è capitata pochi giorni fa a Piossasco. La donna, che si occupa di cure domiciliari ed è solita visitare le case dei pazienti, aveva risposto alla richiesta di quella famiglia in una zona semi periferica della città, tra Garola e Villaggio Quercia. Serviva un’iniezione, ma in questo periodo entrare negli appartamenti altrui è un rischio per tutti se non si seguono le regole anti contagio