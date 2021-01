Vi ricordate i negazionisti che inseguivano l’ambulanza a Torino? Sono indagati

A raccontare la storia dei negazionisti che inseguivano un’ambulanza a Torino per insultare medici e infermieri era stata la direttrice del 118 di Torino:

I due avevano usato un SUV Porche Cayenne spaventando il personale: ” Pronto centrale? Abbiamo bisogno di aiuto. Un’auto di grossa cilindrata ci sta inseguendo in tangenziale. Ci tallona a forte velocità. A bordo c’è una donna che scatta foto a ripetizione con un cellulare. Non riusciamo a capire le loro intenzioni”. Ebbene quel gesto ora potrebbe costare loro caro, perché sono stati indagati con l’accusa di interruzione di pubblico servizio, racconta La Stampa

Erano diventati noti alle cronache come “i negazionisti del Porsche Cayenne”, dopo che avevano inseguito un’ambulanza e aggredito i sanitari. La Procura li ha indagati per interruzione di pubblico servizio. I due, lo scorso novembre, nella zona di Collegno, si erano messi a seguire a tutta velocità il 118 diretto a casa di un sessantenne con problemi respiratori. Poi si erano messi a filmare l’ambulanza e a urlare contro gli operatori che «il Covid è tutta una finzione», che quell’intervento di emergenza altro non era che una «messa in scena», che così si «spaventa solo la gente». Ai carabinieri giunti sul posto, la donna, ancora con la videocamera del cellulare accesa, aveva detto: «Vogliamo documentare quello che sta succedendo».