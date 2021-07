“‘Ndo stai?”: il siparietto “romanesco” di Draghi che cerca Donnarumma | VIDEO

Non era a Wembley per seguire la partita, ma il Presidente del Consiglio ha supportato l’avventura della nostra Nazionale di calcio a Euro 2020 dalla televisione, ammirando le gesta dei calciatori e – in particolare – le parate decisive del nostro numero uno. E ieri, durante la visita dei giocatori e dello staff azzurro a Palazzo Chigi, è andato in scena un siparietto Draghi Donnarumma con il capo del governo che si è lasciato andare in “romanesco”.

Draghi Donnarumma, il siparietto del premier in romanesco: “‘Ndo stai?”

“Abbiamo seguito ed esultato con i vostri sprint, i vostri servizi, le vostre parate”, ha detto Mario Draghi rivolgendosi a tutti gli atleti azzurri presenti. Poi parte la sua ricerca, lasciandosi andare cl tipico intercalare romanesco: “‘Ndo stai? E che parate”. Gli occhi del Presidente del Consiglio erano impegnati nella ricerca di Gianluigi Donnarumma, diventato il vero grande protagonista di questi Europei, conquistando anche il titolo di miglior giocatore del torneo.

Un riconoscimento anche da parte di Mario Draghi, dunque, dopo i complimenti ricevuti a livello mondiale per le sue prestazioni durante tutte le partite del Campionato Europeo. E poco importa se nel momento decisivo, preso dall’ansia e dalla tensione, Donnarumma non si sia reso conto di aver parato il rigore che ha portato la coppa a Roma. E lo sanno bene tutti i suoi compagni di squadra che hanno reagito a questo siparietto con Draghi applaudendo per diversi secondi, divertiti da quanto appena accaduto.

Il presidente del Consiglio ha poi voluto ringraziare tutti i calciatori, ricordando anche le lacrime di Spinazzola dopo l’infortunio. Ma il dolore è stato superato dalla gioia per la vittoria finale: “Ci avete messo al centro dell’Europa. Sono sempre stato orgoglioso di essere italiano, sempre. Questa volta abbiamo festeggiato insieme le vostre vittorie. Quello di cui ci avete reso orgogliosi è di essere uniti in questa celebrazione in nome dell’Italia”.

(foto: Da Tg1, Rai)