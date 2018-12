La vignetta su Toninelli “autorizzata” dall’avvocato

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli oggi ha parlato con il Fatto del Terzo Valico autorizzato dopo le ripetute sceneggiate grilline sull’opera da bloccare (secondo il consigliere piemontese Davide Bono era già tutto scritto, anche quando protestava) ma nel botta e risposta con Giorgio Meletti a un certo punto il discorso scivola sull’intervento del suo avvocato scatenato da una vignetta di Natangelo:

Toninelli, ci ha fatto scrivere da un avvocato per una vignetta. È permaloso?

Va benissimo la satira. La cosa sbagliata è usare una categoria debole per attaccare me. Prendetevela con me, non con i disabili.