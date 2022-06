Myrta Merlino difende la sua reazione al malore di Giletti: “C’è chi ha detto fosse una manfrina” | VIDEO

“È stato un incontro inquietante quello fatto ieri sera”: Myrta Merlino torna sull’intervista a Non è l’Arena andata in onda ieri sera con la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. “È del tutto inutile cercare di capire gli altri con personaggi come quello – aggiunge la giornalista de L’Aria che Tira – La quantità di stupidaggini che mi ha travolta ieri sera è stata troppo”. Poi un commento su quanto accaduto al conduttore Massimo Giletti: “In tutto questo volevo dirti che lui ha avuto ieri sera un piccolo malore. Io mi sono molto molto preoccupata, ho avuto paura perché sono amica di Massimo da una vita. Anche tutte le ironie sui social le trovo di cattivo gusto. C’è chi ha detto che fosse tutta una manfrina, ma credo che la mia faccia dicesse tutto. Chi vuol capire, capisce”.

#lariachetira Myrta Merlino ripercorre i momenti difficili vissuti a Non è l’Arena con il malore avuto da Massimo #Giletti: “Maria #Zacharova inquietante, ieri travolta da tante stupidaggini. Grande paura per il mio amico Massimo” https://t.co/d4pICHKQKw — La7 (@La7tv) June 6, 2022

Myrta Merlino difende la sua reazione al malore di Giletti: “C’è chi ha detto fosse una manfrina”

Le “stupidaggini” alle quali Merlino fa riferimento sono alcuni passaggi dell’intervista nei quali Zakharova dice ad esempio: “L’Italia, che è membro della Nato, è entrata sul territorio dell’Iraq ed è entrata a Baghdad distruggendo e uccidendo. Mi sta raccontando che non si può entrare con le armi sul territorio degli altri paesi”, oppure: “Siete voi che non vi voltate indietro e non guardate la vostra storia. Senza riconoscere i propri errori del passato non si può parlare del futuro. Vi chiedo di analizzare tutti i passi intrapresi dall’Occidente: l’unica cosa che vogliono ottenere gli Stati Uniti è l’isolamento e la distruzione della Russia. Non capite che con l’interruzione dei rapporti tra Russia e Europa”, gli Stati Uniti “creano un danno a voi. Quando lo capirete?”.