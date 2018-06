Gianluca Martone e Maria Cristina Restivo, consiglieri eletti in Municipio XI con il MoVimento 5 Stelle, ieri hanno annunciato la loro uscita dal gruppo e l’approdo al misto. Con questa decisione il M5S perde la maggioranza nel miniparlamento, che si avvia a fare la fine del III e dell’VIII, dove prima i grillini hanno perso la maggioranza e poi hanno anche perso le elezioni finendo esclusi dal ballottaggio a piazza Sempione e all’opposizione a Garbatella, dove ha vinto il Partito Democratico.

Municipio XI, maggioranza M5S a rischio

Adesso al Municipio XI i consiglieri di minoranza sono al momento 12, quanti quelli di maggioranza, a cui però va aggiunto il presidente. I 5 Stelle, dunque, in un municipio che più volte ha fatto parlare di sé — tra dimissioni e litigi, come quello dello scorso luglio in un ristorante a Ponte Galeria dove i consiglieri avrebbero chiesto la testa dell’attuale assessore ai Lavori pubblici, Giacomo Giujusa — hanno un solo elemento in più. Devono sperare, detto in breve, che durante l’approvazione di atti o mozioni non ci siano assenti. Contando sempre, d’ora in poi, sulla presenza in aula del presidente Mario Torelli («che non si è mai fatto vedere molto», rivela Daniele Catalano, consigliere di Fratelli d’Ita

lia). Altrimenti andrebbero numericamente sotto.

Martone ha pubblicato un post su Facebook per spiegare la sua posizione: