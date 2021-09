Giampiero Mughini, l’unico uomo in Italia che oggi difende Barbara Palombelli

La difende perché “ha avuto coraggio”. Dice che sia giusto “porsi domande” quando si parla di femminicidi. Domande non solo sugli uomini che uccidono (ma il tutto andrebbe esteso anche al concetto di violenza, nella sua totalità) donne, ma anche sugli “atteggiamenti” delle donne che potrebbero aver “esasperato” la reazione di questi uomini. Lui è Giampiero Mughini, l’unico uomo che oggi difende Barbara Palombelli dopo il suo “discorso” sui femminicidi a Forum.

Con una lettera inviata a Dagospia, lo scrittore e opinionista – spesso ospite proprio di Barbara Palombelli quando era alla conduzione di Stasera Italia, su Rete4 – esordisce con un laconico messaggio:

“A mio giudizio Barbara Palombelli ha avuto molto coraggio – lei donna – durante una trasmissione collettiva da lei condotta a “porsi delle domande” quanto alle atrocità di cui leggiamo ogni giorno di uomini che maneggiano revolver e coltelli contro donne di cui erano stati gli amanti o i mariti, ovvero di cercare delle spiegazioni che vadano oltre la fin troppo facile rappresentazione degli uomini come di un genere inesorabilmente portato alla violenza contro le donne, allo stupro, al femminicidio”.

Insomma, anche lui sembra essere d’accordo con quella richiesta fatta dalla conduttrice di Forum (che, tra l’altro, ha anche voluto ribadire il suo pensiero attraverso un post pubblicato sul proprio profilo privato Facebook).

Mughini prosegue dicendo di non accettare la narrazione che viene fatta sui femminicidi: “Gli uomini o per lo meno potenzialmente la loro grande maggioranza sono nient’altro che delle bestie prontissime a risolvere a colpi di revolver o di coltelli quel difficile romanzo che è il rapporto tra uomini e donne e tanto più in un ambito familiare? Non so voi, a me una spiegazione siffatta sembra primitiva”. Secondo l’opinionista, dunque, è legittimo cercare le “esasperazioni” delle donne nei confronti degli uomini che le uccidono (le picchiano, le vessano). Perché è legittimo farsi domande.

