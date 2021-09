Barbara Palombelli è finita al centro della polemica ieri per una frase sulla recente ondata di femminicidi in Italia. Ecco cosa la giornalista ha detto a Lo Sportello di Forum

Barbara Palombelli e la frase assurda su femminicidio e “comportamento esasperante delle donne” | VIDEO

Effettivamente se rompo le palle a una persona è più legittimata a farmi fuori. Praticamente avrei sterminato l’80% delle persone incontrate nella mia vita secondo questo ragionamento. Mi par giusto #Palombelli pic.twitter.com/TZ5A2Rfx8m — Elisa D’Ospina (@ElisaDospina) September 16, 2021

Secondo Palombelli “Negli ultimi sette giorni ci sono state sette donne uccise presumibilmente da sette uomini. A volte è lecito però anche domandarsi: questi uomini erano completamente fuori di testa, completamente obnubilati oppure c’è stato anche un comportamento esasperante e aggressivo anche dall’altra parte? È una domanda, dobbiamo farcela per forza, soprattutto in questa sede, in tribunale”. La tesi della giornalista è stata contestata duramente e le parole della conduttrice di Stasera Italia sono state da molti viste come un sintomo della cultura che sottende al fenomeno del femminicidio:

Ha anche molto colpito il fatto che una simile teoria non sia arrivata da un vecchio e obsoleto maschilista ma da una donna:

e poi ci chiediamo perché i femminicidi sono quotidiani #palombelli #facciamorete pic.twitter.com/lmYpoQR3v1 — mgd#facciamorete 🌈🦄 (@mgabrielladavid) September 17, 2021

Cosa voleva dire davvero Barbara Palombelli? Davvero pensa che un comportamento esasperante possa causare un omicidio o ha usato una sintesi troppo estrema per spiegare un concetto più complesso? Qualsiasi fosse il suo intento è riuscita solo a provocare sdegno e indignazione dai tantissimi che si sono sentiti offesi dalle sue parole: