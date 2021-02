La fronda grillina del no a Draghi? Una ventina di parlamentari in tutto

Oggi si vota la fiducia al governo Draghi al Senato e la situazione nel Movimento 5 Stelle è ancora incerta. Quanti saranno i ribelli che voteranno no? I pontieri sono al lavoro in queste ore per provare a convincere i dissidenti a deporre l’ascia di guerra e votare ‘sì’ all’esecutivo presieduto dall’ex governatore della Bce. L’obiettivo è evitare una scissione. Il Corriere fa un po’ di conti:

Beppe Grillo è in stretto contatto con i big, a partire da Luigi Di Maio. C’è stata una telefonata tra i due per rassicurarsi sulla tenuta dei 5 Stelle alla prova dell’Aula. Roberto Fico prova a gettare acqua sul fuoco: «Qui non stiamo facendo nessuna alleanza con Forza Italia o con la Lega, proprio nessuna. E non abbiamo firmato cambiali in bianco. Non è una questione di alleanze, ma di capire qual è oggi l’interesse pubblico». I vertici si dicono «fiduciosi che i no saranno una ventina in tutto». Tra gli indecisi (che sono ancora dieci al Senato e quindici — qualcuno dice anche venti — alla Camera), però, ci potrebbe essere qualche nome di peso. C’è chi sostiene che tra gli incerti ci possa essere anche la ministra del Lavoro uscente, Nunzia Catalfo. Voci non confermate, anche se la senatrice, «madre» del reddito di cittadinanza, è da giorni chiusa nel riserbo.