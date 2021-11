“Addio Bisteccone mio”: il saluto di Mara Venier a Giampiero Galeazzi

“Bisteccone mio, se ne va un pezzo importante della mia vita”. Commossa e affranta Mara Venier saluta così Giampiero Galeazzi, storico giornalista sportivo della Rai morto questa mattina a Roma. I due erano molto amici, tanto che molti credevano che il soprannome “Bisteccone” glielo avesse affibbiato la presentatrice. In realtà, come ha spiegato lui stesso a Repubblica, non è così: “Quando da ragazzo giravo per le redazioni c’era sempre quello che chiedeva: ‘Ahò, è chi è ‘sto bisteccone? I settentrionali pensano che sia dispregiativo. Noi romani no”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Da qualche tempo Galeazzi aveva scelto di ritirarsi dal suo lavoro a causa di alcuni problemi di salute, in particolare soffriva di diabete. La sua dipartita ha rattristato chi con le sue telecronache è cresciuto guardando lo sport in tv e i tantissimi colleghi dai quali si è sempre fatto volere un gran bene.

“Hai cambiato la Tv e rivoluzionato il mestiere di giornalista sportivo – ha scritto Alessandro Antinelli su Twitter –. Qualsiasi cosa o qualsiasi sport tu abbia fatto sei diventato il punto di riferimento. Come te nessuno. È stato un onore lavorare con te. Andiamo a vincere. Hai vinto.”

Hai cambiato la Tv e rivoluzionato il mestiere di giornalista sportivo.

Qualsiasi cosa o qualsiasi sport tu abbia fatto sei diventato il punto di riferimento.

Come te nessuno.

È stato un onore lavorare con te.

Andiamo a vincere.

Hai vinto.#GiampieroGaleazzi — Alessandro Antinelli (@AleAntinelli) November 12, 2021



Anche l’ex tennista Adriano Panatta, che con lui ha condiviso alcune telecronache, ha voluto ricordarlo: “Era un professionista pazzesco, con lui ho bellissimi ricordi di telecronache tra scherzi e risate”.

Giuseppe Abbagnale, presidente della Federcanottaggio le cui gesta raccontate da Galeazzi sono rimaste nella storia di questo sport, ha detto ad AdnKronos: “Siamo stati con la figlia pochi giorni fa e avevamo parlato di lui, mi aveva lasciato molto felice il fatto che si stava riprendendo, invece arriva questa notizia. Se ne va la voce storica del canottaggio, nonché un amico e un personaggio preparato e coinvolgente”.

La sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, campionessa olimpica nella scherma, ha anticipato che questa sera allo Stadio Olimpico in occasione di Italia-Svizzera potrebbe esserci una commemorazione in suo onore: “Ciao Giampiero! Grazie per aver vissuto lo sport da atleta prima e da giornalista poi. Alla tua voce, carica di entusiasmo e passione, sono legati i ricordi di tante emozioni azzurre. Sono certa che stasera anche lo Stadio Olimpico saprà ricordarti per come meriti”.