Montesano manipola i dati dei morti COVID. E Licia Ronzulli si arrabbia. Tantissimo | VIDEO

L’attore mistifica la realtà, per professione. Lo fa quando deve interpretare un ruolo, un personaggio che non risponde – per caratteristiche – alla sua vita. Lo fa quando deve rendersi protagonista di una rappresentazione scenica in un mondo della finzione. Ed è quello che ha fatto giovedì sera, in collegamento con Dritto e Rovescio (su Rete4), Enrico Montesano che – da fervente no vax (e tutte le declinazioni del negazionismo sulla pandemia) – ha deciso di sciorinare alcuni dati letti sul quotidiano “Il Tempo”, facendo tornare in auge quel vecchio concetto (inutile) che differenzia i “morti di covid” ai “morti con covid”. E nel teatro dello studio Mediaset è andata in scena la lite con la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli.

Chiamate un esorcista!! #Montesano cita i dati #ISS sui decessi #COVID e quindi l’inganno perpetrato verso gli italiani ,ma la psicopatica berlusconiana “Non ci sta!!”. pic.twitter.com/YSJfLl6Brz — Le ali della liberta’ (@DSant65) October 22, 2021

Montesano litiga con Licia Ronzulli sui “morti di Covid”

L’attore, protagonista nei giorni scorsi di una comparsata sul “set” della manifestazione No Green Pass di Trieste, inizia a leggere i dati pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità nelle scorse settimane. Si tratta di numeri reali che, però, Montesano – così come fatto da Franco Bechis su “Il Tempo”, vengono estratti dal loro contesto. Con un solo intento: continuare ad ammiccare al pubblico no vax e no green pass e ai negazionisti della pandemia.

Perché sì, solamente il 3% dei decessi totali in Italia (con gli ultimi bollettini abbiamo superato quota 130mila) non aveva patologie pregresse e la causa primaria della morte è stata l’infezione da Sars-CoV-2. Ma questo significa poco o nulla. Il 97% delle persone decedute era affetto anche da altre malattie, ma il Covid ha contribuito a provocare la loro morte. Inutile, dunque, proseguire – come invece vuole fare Montesano – con la distinzione tra i “morti di e morti con Covid”, perché si tratta di un mero esercizio di negazionismo. Senza il virus, probabilmente, quelle vittime sarebbero ancora in vita. Lo sanno tutti, lo sanno bene anche a “Il Tempo”. Montesano, invece, forse no.

(da Zona Bianca, Rete4)