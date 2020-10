Enrico Montesano: “la mascherina è dannosa”

Oggi Enrico Montesano ci spiega che la mascherina fa male all’aperto e va invece portata al chiuso. Ma se, come dice l’attore fa male perché respiriamo la nostra anidride carbonica che senso ha dare l’ok a portarla eni luoghi chiusi dove c’è meno ricambio d’aria? Montesano racconta alla Stampa:

Montesano, ma lei non crede proprio in niente?

«Al contrario. Io credo nel Coronavirus, credo che bisogna mantenere una giusta distanza dal nostro vicino perché alitare addosso alle persone è scorretto sotto tutti i punti di vista. Credo che le mascherine vadano portate nei luoghi chiusi, ma all’aperto non credo che ci proteggano dalle polveri sottili, dalle polveri d’amianto e dunque anche dal virus. Attraverso i tessuti passa tutto. Le mascherine sicure al 100% non ci farebbero neppure respirare. In compenso quelle correnti ci fanno respirare la nostra anidride carbonica. In aggiunta alle polveri dell’aria inquinata. Ma perché se vado da solo in riva al mare, o in un parco, mi devo mettere la mascherina? È inutile e dannosa per i miei polmoni».

Allora lei è un negazionista?

«Non diciamo assurdità. Io credo nell’Olocausto e nei milioni di morti che il nazismo ha prodotto e per rispetto a questi morti e a una tragedia enorme non userei mai un termine del genere. Sono solo critico rispetto ad affermazioni apocalittiche perché sono un uomo curioso che non si ferma alla prima osteria ma vuole saperne di più»