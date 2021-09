Un altro femminicidio nel Vicentino: una donna uccisa in casa a Montecchio. Il killer è in fuga

Ancora un femminicidio, ancora nel Vicentino. Dopo l’uccisione di della trentenne Rita Ameze per mano del marito a Noventa Vicentina, oggi arriva la notizia di un’altra donna uccisa a Valdimolino, una frazione di Montecchio Maggiore. Al momento non si hanno molti dettagli su quanto è accaduto. Secondo le prime indiscrezioni, però, l’assassino si è dato alla fuga dopo aver sparato almeno diversi colpi di pistola contro la vittima.

Montecchio Maggiore, una donna di 21 anni uccisa in casa. Il killer è in fuga

A trovare il corpo senza vita della donna – 21 anni – è stato il marito, rientrato nella loro abitazione di Valdimolino nel primo pomeriggio. I vicini e i testimoni hanno detto di aver visto scappare da quell’abitazione un uomo (la cui fisionomia non è assimilabile a quella del marito), fuggito a bordo di una Lancia Y nera. Le forze dell’ordine, ora, sono alla ricerca di quell’automobile e stanno tentando di risalire all’identità del killer.

L’omicidio sarebbe avvenuto poco prima dell’ora di pranzo (intorno alle 12), mentre la vittima si trovava sola in casa. Sua figlia, di due anni, si trovava all’asilo. Fatale per la vittima sarebbe stato un solo colpo di pistola (e non due come indicato in precedenza) che l’ha uccisa.

(Foto Ipp/clemente marmorino)