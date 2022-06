La ginecologa che paragona l’aborto all’omicidio di Elena Del Pozzo e poi dice di essere stata fraintesa | VIDEO

Un video in cui mette sullo stesso piano le critiche nei confronti di Martina Patti, la madre che ha uccisa la piccola Elena Del Pozzo, e le donne che ricorrono all’aborto. Per questo motivo, la ginecologa romana Monica Calcagni – che ha un grande seguito sui social, in particolare su TikTok – è finita nel mirino delle critiche. Poi, dopo il primo filmato, la dottoressa ha provato a spiegare il suo pensiero, dicendo di esser stata fraintesa.

Monica Calcagni e il paragone tra l’aborto e l’omicidio di Elena Del Pozzo

Nel video pubblicato da Monica Calcagni sul suo profilo Facebook, la ginecologa romana ha deciso di dire la sua sul caso dell’omicidio della piccola Elena Del Pozzo uccisa, in provincia di Catania, dalla madre Martina Patti (che prima aveva dichiarato che la figlia era stata rapita da tre uomini).

“Sui social ci sono messaggi di persone disgustate e arrabbiate per l’abominio commesso da questa mamma che ha ucciso sua figlia. Sono mamma di tre figli e mai mi sognerei di ucciderli o far loro del male, ma non mi sentirei di puntare il dito contro questa donna: non la conosciamo, non sappiamo il suo vito vissuto. E a questo punto punterei il dito anche contro tutti quelli che hanno frequentato questa donna senza capire il suo malessere. Per arrivare a uccidere il proprio figlio bisogna stare veramente male: non sappiamo la solitudine, la depressione, cosa è passato nella testa di questa donna. Possiamo solo sentirci addolorati e colpevoli per non aver capito che c’era un malessere. Tutti quelli che accusano questa donna sono poi quelli che non accusano le donne che abortiscono e ammazzano i loro figli. Solo che quelli non sono mai nati, quindi non li hanno mai tenuti in braccio, in grembo o allattati. Ma non è la stessa cosa? Quelli che puntano il dito sono anche quelli che puntano il dito contro le donne che lasciano il figlio in ospedale per farlo adottare, definendole ingrate? Non è forse meglio lasciare un bambino in ospedale perché non ci si sente in grado di crescerlo, e dargli una possibilità di trovare una famiglia in grado di dargli amore?”.

Parole e paragoni che, ovviamente, hanno provocato molte critiche. Ma la stessa ginecologa, in altri video pubblicati sui social, ha detto di esser stata fraintesa: