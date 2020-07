La donna positiva al Coronavirus che si è prostituita a Modica e ora ricoverata a Perugia

Una donna è risultata positiva al Coronavirus SARS-COV-2 a Foligno dopo essersi prostituita per circa due settimane a Modica in provincia di Ragusa in una casetta che aveva preso in affitto nella cittadina. La donna, di origine peruviana, è stata ricoverata a Perugia

Una donna è risultata positiva al Coronavirus SARS-COV-2 a Foligno dopo essersi prostituita per circa due settimane a Modica in provincia di Ragusa in una casetta che aveva preso in affitto nella cittadina. La donna, di origine peruviana si è successivamente sentita male in Umbria dove ha mostrato i sintomi di COVID-19. I medici stanno ricostruendo tutti i suoi movimenti, a cominciare dai mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere l’Umbria. La donna avrebbe preso l’autobus per Catania e quindi il treno fino a Foligno.

“Se qualcuno a Modica avesse il sospetto di essere venuto a contatto con la donna – si sottolinea dall’Azienda sanitaria provinciale – è obbligato a segnalarlo all’Asp di Ragusa per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso al fine di evitare ulteriori e potenziali contagi”. Nella città siciliana la 54enne avrebbe ricevuto su appuntamento diversi clienti, prima di mettersi in viaggio in treno in direzione dell’Umbria. Una volta arrivata a Foligno, la donna ha accusato forti dolori di pancia e si è recata al pronto soccorso dell’ospedale, dove, confermano i medici del nosocomio, “in fase di triage le e’ stato effettuato il tampone che è risultato positivo”. La paziente, secondo quanto riferisce l’Usl Umbria 2, e’ stata quindi trasferita all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove ora si trova ricoverata nel reparto Malattie Infettive. “L’ospedale di Foligno è Covid free – riferisce la Usl attraverso il suo ufficio stampa – ed eventuali casi positivi vengono trasferiti in altre strutture”. Anche sulla dashboard del sito della Regione Umbria, non risulta alcun positivo a Foligno. L’azienda sanitaria provinciale iblea avverte che se qualcuno a Modica “avesse il sospetto di essere venuto a contatto con la donna è obbligato a segnalarlo all’Asp di Ragusa per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso al fine di evitare ulteriori e potenziali contagi”.

E il sindaco di Modica Ignazio Abbate, come riporta Repubblica, appreso l’indirizzo del palazzo barocco dove ha operato la escort, vi ha piazzato vicino una pattuglia di vigili a caccia di colleghe potenzialmente infette e di nuovi avventori. Il primo cittadino è preoccupato: «Due o tre clienti al giorno per 10 giorni fanno 20-25 venti persone che possono aver contratto il virus e averne contagiate altre a casa o al bar. Il mio appello è rivolto a chi ha avuto rapporti con quella donna: andate a fare i test. Anche a costo di essere messi alla porta dalle mogli»