Cole Wood di Harrisonville nel Missouri ha organizzato una festa invitando 300 o 400 persone in piena emergenza Coronavirus e si è ammalato di Covid-19: tra i partecipanti per adesso si contano almeno 21 positivi ma non tutti gli ospiti sono stati rintracciati e questo potrebbe portare a un focolaio di enormi dimensioni.

Il ragazzo che organizza un party con 400 persone a casa sua e si ammala di COVID-19 (insieme ad altri 21)

Durante un’intervista rilasciata a Fox Tv il ragazzo ha detto di non aver pensato al rischio di ammalarsi per SARS-COV-2 e che non aveva un elenco degli ospiti. Dopo qualche giorno ha cominciato ad avvertire i sintomi della malattia e la stessa cosa è successa a due o tre suoi amici. Ora il Cass County Health Department ha individuato 21 positivi al coronavirus contagiati verosimilmente al party. Cole ha filmato la festa e si vedono chiaramente molte persone vicine l’una all’altra.

Wood ha detto alla tv che ora si sta mettendo in quarantena dopo aver avuto sintomi e successivamente essere risultato positivo per Covid-19. Le autorità stanno chiedendo a chiunque fosse alla festa di autoisolarsi per 14 giorni e di monitorarsi per verificare se ha eventuali sintomi correlati al virus.

Il vicino distretto scolastico di Pleasant Hill ha inviato un’e-mail ai genitori avvertendoli che alla festa potrebbero aver partecipato molti studenti nel distretto, spingendola a sospendere un programma scolastico estivo e gli allenamenti in corso.