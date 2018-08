“Il ministro Lorenzo Fontana venga a Sant’Anna di Stazzema a dire che bisogna togliere le leggi che puniscono i reati contro i sostenitori di razzismi e violenze. Che venga a raccontarlo ad Enrico, Enio, Adele, Cesira, Mauro, Milena, Siria e a tutti gli altri superstiti della strage che hanno visto cadere accanto a loro padri, madri, fratellini e sorelle, che negli anni successivi non hanno più ritrovato amici di scuola e compagni di gioco perché nazisti e fascisti avevano distrutto tutto”. Lo ha detto il sindaco di Stazzema Maurizio Verona, nel suo intervento al Sacrario di Sant’Anna per il 74/o anniversario della strage.

«Il ministro Fontana si dimetta»

Verona ricorda che “il 7 agosto 2018 il consiglio comunale di Stazzema ha votato un ordine del giorno con cui si chiede conto delle affermazioni del ministro che ha proposto di abolire la legge Mancino che a suo dire ‘si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro razzismo anti-italiano’. Attendiamo le sue scuse, attendiamo le sue dimissioni”. Inoltre oggi il sindaco di Stazzema ha annunciato che sarà dedicato uno spazio del Parco a Carlo Azeglio Ciampi ed ha espresso l’intenzione di organizzare un Festival dei Valori a Sant’Anna di Stazzema coinvolgendo artisti, sportivi, personaggi della cultura. Vogliamo parlare ai giovani ed amplificare il messaggio di Sant’Anna”.

Verona ricorda l’Anagrafe Antifascista del Comune di Stazzema, che ha superato 40.000 iscritti, e la Carta di Stazzema. C’è stato anche l’intervento del vicepresidente del Parlamento Europeo David Sassoli: “Il razzismo non è mai una goliardata. Chi avrebbe pensato agli inizi del Novecento, vivendo nella Belle Epoque, che da lì a poco si sarebbe scatenata una guerra provocando fra i 15 e 17 milioni di morti? Chi avrebbe creduto che uno scialbo pamphlet scritto da un caporale austriaco sarebbe diventata la nuova Bibbia per una generazione di tedeschi e non solo?”. La cerimonia ha avuto inizio con la messa officiata dall’Arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto. Successivamente c’è stata una via crucis per raggiungere il Monumento Ossario, dove si sono tenute le orazioni.