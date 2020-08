Il Ministero dell’Istruzione costretto a smentire la bufala “il 14 settembre non acconsento a isolare i miei figli con la febbre”

Stamattina vi abbiamo raccontato della catena virale sui social che rilanciava la bufala “il 14 settembre non acconsento a isolare i miei figli con la febbre”. Ora il ministero dell’Istruzione è intervenuto per smentirla in maniera ufficiale

Il Miur costretto a smentire la bufala “il 14 settembre non acconsento a isolare i miei figli con la febbre”

Infatti ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook per spiegare che non solo le informazioni fornite dalla catena sono false ma che le linee guida in caso di studenti con sintomi simili a quelli di chi è stato contagiato dal coronavirus prevedono comportamenti diametralmente opposti: “Sta purtroppo girando una grave fake news su cosa accade quando si deve gestire un alunno che, all’interno dell’istituto scolastico, mostra sintomi compatibili con l’infezione da Covid-19. Si arriva a sostenere che ai genitori non sarà permesso prelevare i propri figli e che questi saranno affidati all’autorità sanitaria. Niente di più falso, ovviamente. Il Protocollo di sicurezza prevede invece che si debba provvedere quanto prima possibile “al ritorno al proprio domicilio” e ad attivare i necessari protocolli sanitari per la sicurezza di tutti.”

Il ministero poi rimanda alle vere linee guida che confermano che nessun bambino verrà strappato ai genitori: “Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale. Il predetto Documento tecnico ha indicato l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e di una risposta immediata in caso di criticità”.

