I “No Green Pass” che hanno sfidato i divieti a Milano (e sono stati arrestati) | VIDEO

In una Milano blindata per il primo sabato di manifestazioni contro il Green Pass dopo la stressa del Ministero degli Interni, che ha interdetto ai cortei le vie del centro cittadino, alcuni dei più facinorosi tra quelli scesi in piazza per protestare contro il certificato verde hanno provato a forzare gli schieramenti di polizia disposti dalla prefettura.

Alla fine della serata sono stati 3 gli arresti: si tratta di un 18enne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale in piazza Duomo, un 38enne piacentino, con precedenti di polizia, arrestato in piazza Beccaria per resistenza a pubblico ufficiale e minacce, e un 30enne milanese, pure lui con precedenti, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni causate a un funzionario di Polizia in piazza Duomo. Un 51enne e un 40enne, invece, entrambi milanesi, sono stati denunciati rispettivamente per resistenza a pubblico ufficiale il primo e per manifestazione non preavvisata e il porto di un coltellino il secondo. In tutto gli agenti hanno identificato 91 persone. Tra i provvedimenti ci sono inoltre dieci contravvenzioni per occupazione di aree urbane con annesso il relativo Ordine di allontanamento, due avvisi di avvio procedimento per l’emissione da parte del questore di un Avviso orale e di un Foglio di via obbligatorio e un’elezione di domicilio per resistenza a pubblico ufficiale.

Il sindaco Beppe Sala aveva avvisato che il contenimento “sarebbe stato difficile”, e così è stato. I manifestanti sono riusciti a entrare in piazza Duomo dopo aver aggirato il cordone delle forze dell’ordine utilizzando diverse vie laterali. Molti hanno ignorato i divieti dopo aver lasciato il comizio di Bob Kennedy all’Arco della Pace, e si sono riversati verso il centro città, mischiandosi tra i turisti. Secondo la Questura, erano circa 4mila i presenti all’evento che ha visto protagonista il terzogenito di Bob Kennedy e nipote di John Fitzgerald Kennedy, presidente dell’associazione Children’s Health Defense, diventato noto per le sue teorie complottiste sul Covid.