Sono circa 30mila a Milano i pacifisti che hanno riempito Piazza Duomo per dire “no” alla guerra in Ucraina. Il corteo, con alla testa una lunga bandiera della pace, è partito intorno alle 15.30 da piazza Castello ed è passato per le vie del centro della città. La manifestazione, dal titolo “Milano contro la guerra”, è stata organizzata dal coordinamento Milano antirazzista meticcia e solidale, con l’adesione di centri sociali e collettivi studenteschi, oltre che di numerose sigle, da Arci, a Sentinelli, Anpi, Rifondazione comunista e Sinistra italiana. Il corteo è affollato di famiglie con bambini e ragazzi, oltre che di membri della comunità ucraina. Tra i partecipanti anche il gruppo “La rappresentante di lista”.

A Milano ci sono così tante persone al corteo in solidarietà con l’#Ucraina che in tutta piazza Duomo non ci stanno e il serpentone arriva fin verso Cordusio. pic.twitter.com/njPrPezKa5 — Luigi Mastrodonato (@LuigiMastro_) February 26, 2022

La marea pacifista che invade Piazza Duomo a Milano contro la guerra in Ucraina | VIDEO

Durante il percorso – riferisce AdnKronos – i manifestanti hanno intonato diversi cori: “Fuori l’Italia dalla guerra. Fuori la guerra dalla terra. Fuori l’Italia dalla Nato”. Si sono sentiti anche cori “Putin assassino, assassini”. Sui manifesti esposti si legge “No war”.

“Le immagini che arrivano dall’Ucraina scuotono le nostre coscienze, Milano farà la sua parte per dare un supporto a quanti sono in fuga dalla guerra”, scrive su Facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. “Ci siamo messi immediatamente in contatto con la Prefettura e con diverse realtà del terzo settore – aggiunge – che da tempo sono attive in Ucraina a supporto dell’infanzia e delle persone più fragili. Presto daremo indicazioni a chi volesse attivarsi per dare una mano”.