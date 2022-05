Gerry Cardinale, il capo di RedBird Capital Partners, ha firmato il contratto di acquisizione della maggioranza del Milan dal fondo Elliott per 1,3 miliardi. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore. Si tratta del cosiddetto “signing”, mentre il “closing” dell’operazione – il reale passaggio delle quote – ha tempi più lunghi, e potrebbe arrivare a settembre. Terminerà quindi a breve l’era Elliott, il fondo statuintense che rilevò nel luglio 2018 il club rossonero subentrando all’inadempiente imprenditore cinese Yonghong Li.

Il Milan ha un nuovo proprietario: passa da Elliott al fondo americano RedBird

La proprietà del Milan resterà comunque made in Usa: anche RedBird, infatti, fondo di investimento già impegnato attivamente nello sport, ha sede a New York come Elliott. La linea tracciata dal nuovo acquirente sul piano sportivo sembrerebbe essere quella del suo predecessore: investimenti sostenibili, profili di prospettiva e crescita graduale ma costante della competitività della rosa. Dal punto di vista dirigenziale si parla di un rinnovo dei componenti, mentre per quanto riguarda l’imminente mercato estivo non dovrebbero essere forti stravolgimenti. RedBird Capital si definisce come “un fondo di investimento privato, focalizzato sulla costruzione di società a rapido tasso di crescita con capitale flessibile e a lungo termine in collaborazione con la nostra rete di imprenditori e family office”. La fondazione risale al 2014 dall’ex partner di Goldman Sachs Gerry Cardinale. Ad oggi gestisce 6 miliardi di dollari di asset in settori come sport, telecomunicazioni, servizi finanziari e consumer. Per quanto riguarda lo sport, RedBird ha legami con il Liverpool: nell’aprile 2021 il fondo è diventato azionista del Fenway Sports Group (FSG), una piattaforma globale di sport, marketing, media, intrattenimento e immobiliare, che in Inghilterra controlla i Reds.