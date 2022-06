Tra le tante voci di conservatori esultanti, tra i quali Donald Trump, che ha definito la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti sull’aborto come “presa da Dio”, ci sono anche voci critiche: Michelle Obama ad esempio ha commentato così la revoca della sentenza “Roe contro Wade”: “Ho il cuore spezzato per l’adolescente piena di gioia e promesse che non sarà in grado di finire la scuola perché lo Stato controlla le sue decisioni riproduttive; per la madre di una gravidanza che ora è costretta a portarla a termine; per gli operatori sanitari che non possono più aiutarle senza rischiare il carcere”. La regolamentazione dell’interruzione volontaria di gravidanza sarà quindi affidata ai singoli stati, e in molti di questi esistono già leggi particolarmente stringenti.

“Ora potremmo essere destinati a ripetere le dolorose lezioni di prima che Roe diventasse legge – ha commentato l’ex first lady – un tempo in cui le donne rischiavano di perdere la vita per gli aborti illegali. Un tempo in cui il governo negava alle donne il controllo sulle loro funzioni riproduttive e le costringeva a portare avanti gravidanze che non volevano per poi le abbandonarle una volta che erano nati i loro bambini”. Poi un appello rivolto ai giovani, delusi da quanto accaduto: “So che questo non è il futuro che hai scelto per la tua generazione, ma se ti arrendi ora, erediterai un paese che non assomiglia a te o a nessuno dei valori in cui credi”. Michelle Obama ha poi richiamato l’importanza di organizzazioni come Planned Parenthood e The United States of Women che spingono la causa dei diritti riproduttivi delle donne. Anche suo marito Barack Obama Barack ha attaccato la Corte Suprema, accusandola di aver “attaccato le libertà fondamentali di milioni di americani” con la sua decisione.